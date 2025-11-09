Managua: se quita la vida en la entrada de su casa y motivos se los lleva a la tumba

Una adolescente de apellido Membreño se privó de la existencia por la vía de la asfixia mecánica, en el barrio Betania, ubicado en Managua.

Tragedia en Managua: adolescente se quita la vida en Betania

El hecho ocurrió la mañana de hoy domingo, cuando la menor aprovechó que estaba sola en el porche de su casa para cometer el hecho.

Familiares desconocen los motivos que empujaron a la adolescente a tomar la equivocada decisión de quitarse la vida.

Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional que amplían las investigaciones del caso.

