Mal tiempo afecta comunicaciones telefónicas en el Caribe Sur

Familias de Bluefields y Corn Island sufren afectaciones en la comunicación telefónica, debido al mal tiempo que afecta el Caribe Sur.

Habitantes de Corn Island manifestaron que los fuertes vientos desplomaron árboles que cayeron sobre los cables del tendido eléctrico y telefónico.

Eso provocó que la señal de las compañías telefónicas dejara de funcionar, mientras concluyen las labores de reparación.

El mal tiempo también afecto el traslado de gas butano a la zona, por lo que se realizaron los esfuerzos debidos para atender la demanda de la población.