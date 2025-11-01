Madriz: Matrimonio escapa de las llamas al incendiarse vehículo en que viajaban

Tremendo susto se llevaron el hondureño Edgar Carranza Espinal, su esposa y su mamá, al incendiarse por causas desconocidas el vehículo en que viajaban la tarde de hoy sábado, por la entrada a la comunidad El Tablón del municipio de San Lucas, en el departamento de Madriz.

“No sabemos qué pasó en cuanto vimos salir humo de la parte delantera del vehículo, detuve la marcha, nos bajamos para ponernos a salvo, y en segundo las llamas se propagaron, traté de apagarlas, pero no pude y me quemé”, dijo don Edgar a Tu Nueva Radio Ya.

Los pobladores de la zona al percatarse del incidente hicieron el llamado a miembros de los Bomberos Unidos, quienes al llegar sofocaron las llamas, sin embargo, el carro ya había sido devorado.