Lluvias provocan desborde del río Grande de Matagalpa

Las fuertes precipitaciones que cayeron por más de una hora en el departamento de Matagalpa, la tarde-noche de este miércoles, provocaron que aumentara el caudal del rio Grande y anegara el puente de la zona.

El tráfico de los vehículos y motocicletas fue interrumpido momentáneamente, de igual forma los peatones, esperaron que el nivel de las aguas del río bajara, para evitar tragedias.

Las autoridades municipales se activaron al conocer del desborde del río Grande de Matagalpa.