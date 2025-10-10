Llamas destruyen parcialmente una vivienda y dejan sin camas a sus moradores en Masatepe

Durmiendo en el suelo quedó la familia de la señora Kenia de los Ángeles Guillén Suárez, de 38 años, luego de que un incendio arrasó parcialmente con su vivienda en Masatepe, Masaya.

El siniestro sucedió a las 11 de la mañana de este viernes del Colegio Nehemías un kilómetro al Norte, en donde las llamas destruyeron tres camas, un escritorio de madera, una juguetera y toda la ropa de la familia.

Al lugar del incendio se presentaron miembros de los Bomberos Unidos de Masatepe quienes controlaron el fuego y evitaron que se propagara a otras viviendas del sector.

Afortunadamente, el fuego no causó afectaciones humanas que lamentar.