Llamas destruyen parcialmente camioneta en la ciudad de Jinotega

Haciendo sus mandados a pie quedó Wilmer José Paz Chavarría, de 34 años de edad, al tomar fuego la camioneta que conducía en la ciudad de Jinotega, a las 11 de la mañana de hoy miércoles.
De acuerdo con testigos, Wilmer conducía la camioneta marca Mitsubishi, color blanco placas MT 43697, cuando empezó a quemarse en una calle del barrio Alejandro Ramos Turcio.
La propagación del fuego dejó como resultado la combustión del sistema electrico y el motor, pero gracias a Dios no hubo afectacion a la vida humana.
El fuego fue controlado y extinguido pir miembros de los Bomberos Unidos que en coordinación con agentes de la Policia Nacional investigan la causa del incendio.