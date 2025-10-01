Llamas destruyen parcialmente camioneta en la ciudad de Jinotega

Haciendo sus mandados a pie quedó Wilmer José Paz Chavarría, de 34 años de edad, al tomar fuego la camioneta que conducía en la ciudad de Jinotega, a las 11 de la mañana de hoy miércoles.

Incendio en camioneta Mitsubishi en Jinotega sin heridos

De acuerdo con testigos, Wilmer conducía la camioneta marca Mitsubishi, color blanco placas MT 43697, cuando empezó a quemarse en una calle del barrio Alejandro Ramos Turcio.

La propagación del fuego dejó como resultado la combustión del sistema electrico y el motor, pero gracias a Dios no hubo afectacion a la vida humana.

El fuego fue controlado y extinguido pir miembros de los Bomberos Unidos que en coordinación con agentes de la Policia Nacional investigan la causa del incendio.

