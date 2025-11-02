Licor y velocidad mandan a la tumba a motorizado en Mateare

Kevin Antonio Sánchez Alemán, de 31 años, murió la madrugada del sábado a causa de las lesiones, que sufrió el pasado 26 de octubre, al accidentarse en motocicleta, en Mateare.

El día del hecho, Sánchez Alemán conducía en estado de ebriedad y exceso de velocidad una moto placa M 310-190 en la que perdió el control, salió de la vía e impactó la cabeza contra una cuneta.

En el hecho, Kevin Antonio sufrió un trauma craneal severo, por lo cual fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca, de Managua, donde seis días después se rindió a la muerte.

