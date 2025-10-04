Ladrón jinotegano roba par de lapas verdes y más de 500 dólares de una camioneta

Las autoridades policiales del departamento de Jinotega buscan al sujeto identificado como Joram Herrera, de 18 años, por el hurto cometido en contra de Humberto Cecilio Hernández, de 28 años, en el barrio 19 de julio.

De acuerdo al afectado el ladrón aprovechó que estaba estacionada su camioneta en la vía publica y se robó un par de lapas verdes, documentos personas y 510 dólares.

Gracias a las cámaras de seguridad del lugar captó el momento en que Joram se lleva las aves y las otras pertenencias de Humberto Cecilio.

Otro delincuente que es buscado por la policía de esa localidad es Harvin Jonathan Torres, de 30 años, quien aprovechó un descuido de Doña Lorena Torres, de 50 años, para sustraer de su vehículo un casco, una pantalla y varios objetos de valor, valorados en cinco mil 800 córdobas. El hecho ocurrió en el barrio Daniel Teller.