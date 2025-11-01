Ladrón causa pánico al robar en varias viviendas en plena luz del día, en Carazo

La tranquilidad del Barrio Los Cruces, en Santa Teresa, Carazo, se ha visto gravemente afectada por un hombre que roba a plena luz del día en varias viviendas, desatando temor entre los pobladores.

Según los denunciantes, el sujeto se mete sigilosamente a las casas, espía a las personas y luego huye corriendo con lo que logra robar, siendo hasta ahora imposible su captura.

Entre las afectadas se encuentran Cristobalina Arce, a quien le sustrajo un tanque de gas, y Martha Arce, quien denunció el robo de su cocina y otro tanque.

Otro de los afectados es Norlan González, quien relató que el ladrón saltó la tapia de su vivienda y fue sorprendido dentro del cuarto con varios pares de zapatos, pero logró escapar.

El delincuente también irrumpió en la propiedad de Cristian Briceño, donde se llevó un televisor y otro tanque de gas, sumando más víctimas a su lista.

Las autoridades ya investigan el caso y reforzarán la vigilancia en la zona.