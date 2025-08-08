La muerte sorprende a tomador conocido como «Chavarría» en un barrio de Managua

El tomador consuetudinario Isidro José Chavarria, de 51 años de edad, falleció la tarde de ayer jueves sobre la acera de una vivienda ubicada de los semáforos del barrio La Fuente, una cuadra al sur.

Según doña Sonia Treminio, Chavarría como era conocido se acercó a su casa para pedirle un vaso con agua. «Él se tomó el agua, se sentó y empezó a convulsionar, por lo que enseguida llamamos a la ambulancia», dijo la señora a Tu Nueva Radio Ya.

«Después de un par de convulsiones Chavarria quedó quieto, no respiraba más….Él ya tenía como un año de andar bebiendo guaro, deambulando por aquí», agregó.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Isidro José Chavarría, habitada del tanque de la 14 de Septiembre, 3 cuadras al sue, en el barrio Pablo Úbeda. Y su cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal.

