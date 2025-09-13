Jovencito sufre quemaduras al rozar cable energizado mientras seguía un balón en Tisma, Masaya

En el hospital Comandante Hilario Sánchez fue atendido el adolescente Josmar Isaac García Baltodano, quien sufrió quemaduras eléctricas en la cara al rozar un cable del tendido eléctrico en el municipio de Tisma, Masaya.

Josmar estaba jugando fútbol en el cuadro de la comunidad El Palenque, y cuando iba detrás del balón no se fijó que el cable energizado estaba a baja altura y lo rozó con su rostro sufriendo las quemaduras eléctricas.

En ese momento, lugareños hicieron un llamado a los técnicos de Cruz Blanca, quienes llevaron a Josmar al centro asistencial donde permanece bajo observación.