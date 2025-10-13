Recuperan cuerpo de joven arrastrado por una ola en balneario Paso Caballos

La mañana de este lunes fue recuperado el cuerpo del joven Julio David Jirón Vega, de 18 años, quien la mañana de ayer fue arrastrado por una ola en la playa de Paso Caballos, en Corinto.

Hallan cuerpo de joven ahogado en playa de Corinto

El cadáver del infortunado fue localizado de la bocana de Los Ranchos 800 metros al Norte.

Al sitio del hallazgo se presentaron los padres del joven, don Julio Alonso Jirón, de 52 años, y doña María Elena Vega, de 43, así como su hermana Mercedes Julieth Jirón.

Julio David Jirón Vega era originario del municipio de Chinandega y en su búsqueda participaron miembros de los Bomberos Unidos y otros equipos de socorro.