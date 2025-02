Joven sufre golpes de gravedad al impactar en moto contra una rastre en Matagalpa

El motociclista Armando Cardoza López, de 23 años, resultó gravemente lesionado tras estrellarse contra el costado de una rastra la madrugada de este lunes en Matagalpa.

El incidente ocurrió a eso de las 2:30 am en la esquina de La Yes, cuando la rastra cruzaba en reversa de este a oeste y el motociclista, que circulaba de sur a norte, no pudo evitar la colisión.

Tras el impacto, Cardoza quedó debajo de la rastra y fue trasladado grave, pero con los signos vitales, al Hospital César Amador Molina, donde está siendo atendido.

Los ayudantes afirmaron que al momento en que la rastra iba de retroceso hacían la advertencia a quienes circulaban por el lugar para que redujeran la velocidad, pero el joven Cardoza no hizo caso y fue a estrellarse.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar del percance para realizar las investigaciones pertinentes.