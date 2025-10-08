Joven que sobrevivió a trágico accidente en que murió su amigo continúa luchado por su vida

En estado de salud delicado permanece Roberto José Espinoza Escobar de 18 años, debido al trauma craneal severo y trauma de tórax que sufrió al perder el control del vehículo color azul, placa M 231-371 que conducía, salirse de la vía e impactar contra un árbol.

Trágico accidente en Managua deja un joven fallecido

El accidente de tránsito se registró la noche del pasado sábado, de los semáforos del barrio Jonathan González, 2 cuadras al sur, en Managua.

Junto a Roberto José, viajaba en el vehículo su amigo Eliu Ismael García Guerrero de 19 años, quien pereció de forma instantánea en el lugar del accidente. Su cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes velaron sus restos y le dieron el último adiós.

Tu Nueva Radio Ya, conversó con don Roberto, quien aseguró que su hijo está delicado de salud y que la tarde de hoy martes sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero los médicos lograron estabilizarlo. “Aún mi hijo no ha sido operado”, dijo don Roberto, habitante de Villa Soberana.

Las autoridades de la Policía Nacional están a cargo de las investigaciones del caso.

