Joven nica muere en accidente de motocicleta en Alajuela, Costa Rica

Una nicaragüense de apellido Jara, de 25 años de edad, murió la mañana de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Puente de Piedra de Grecia, sobre la Ruta 1, en Alajuela, Costa Rica.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió a las 8:30 de la mañana, cuando la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta que, por razones que se investigan, colisionó contra un vehículo que circulaba en la misma dirección.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año han muerto en accidentes de tránsito en Costa Rica 19 nicaragüenses, incluyendo a la compatriota de apellido Jara, de quien se trata esta nota periodística.