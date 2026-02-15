Telica: Conductor mata a pasajero de moto y luego se da a la fuga

Por Francisco Rocha
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Kevin Antonio Marín Funes, de 32 años, murió la noche del sábado, en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 106 de la carretera León – San Isidro.

Kevin Funes, de 19 años
Kevin Funes, de 19 años

La víctima viajaba como pasajero en una motocicleta, cuando al llegar a la entrada a la comarca El Jicarito, fueron impactados por un vehículo de características desconocidas cuyo conductor se dio a la fuga.

En la colisión, Kevin Antonio salió proyectado de cabeza hacia la calle pavimentada, sufriendo una fractura en el cráneo que le causó una muerte inmediata.

Agentes de tránsito investigan la identidad y paradero del conductor involucrado en el fatídico accidente para esclarecer el hecho.

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