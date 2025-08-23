Joven fue apaleado para ser despojado de su celular en la ciudad de León

El ciudadano Javier Alberto Galán Rivas, de 22 años, fue víctima de un violento asalto en las inmediaciones del puente Martínez, en la ciudad de León.

El joven sufrió golpes en la cabeza que lo dejaron inconsciente, además de la pérdida de dos piezas dentales y una fractura en su brazo derecho.

Tras darle la brutal paliza, los delincuentes, aún no identificados, se le llevaron su teléfono celular.

La víctima fue asistida por transeúntes que lo trasladaron al Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello de León, mientras las autoridades investigan el caso para dar con los agresores.

Por otra parte, Martín Humberto Díaz Beltrán, de 52 años, resultó con un trauma craneal severo luego de caer del techo de su casa mientras tapaba unas goteras.

El accidente ocurrió en el barrio Guadalupe, y el lesionado fue auxiliado por los Bomberos Unidos de León, quienes lo trasladaron de emergencia al Hospital de León para recibir atención médica.