Joven fallece en trágico accidente en motocicleta, en Ticuantepe, Managua

De manera inmediata murió el motociclista Jostin Daniel López Calero, de 26 años, luego impactar contra un objeto fijo, la madrugada de este sábado, en el kilómetro 26.5 de la carretera La Concepción-Ticuantepe, en el departamento de Managua.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Jostin perdió el control y terminó trágicamente colisionando contra el objeto fijo.

Las autoridades llegaron al lugar de la tragedia para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

XXX