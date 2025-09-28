Joven de Nindirí muere en choque de motocicletas en Masaya

El motorizado Ángel Rafael Cortéz Barbosa, de 27 años, murió la mañana de hoy domingo minutos después de chocar con otro motorizado, en los semáforos de la INCA, en Masaya.

Ángel Rafael Cortéz Barbosa, de 27 años

Cazadores de Noticias informaron que Ángel Cortéz presuntamente irrespetó la luz roja del semáforo y chocó con otro motorizado.

En el hecho, la víctima impactó la cabeza contra el paral metálico del semáforo, sufriendo una fractura en el cráneo y otras lesiones graves.

Con intenciones de salvarle la vida, lo trasladaron en un carro particular al hospital comandante Hilario Sánchez, de Masaya, a donde llegó fallecido.

El ahora occiso era originario del municipio de Nindirí, departamento de Masaya.

Agentes de tránsito amplían las investigaciones del caso para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.



