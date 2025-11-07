Joven chontaleño perece ahogado en Siuna, Caribe Norte
El joven David López Olivares, de unos 22 años, fue encontrado ahogado en una poza de Siuna, Caribe Norte, dos días después de haber sido reportado como desaparecido.
López Olivares era originario del barrio Loma Linda, del municipio de Santo Domingo, Chontales, y se había ido recientemente al Triángulo Minero, en busca de una oportunidad laboral.
Sus familiares se encuentran profundamente consternados por lo ocurrido, mientras que las autoridades policiales del Caribe Norte ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se ahogó.
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