Joven bien bolo se duerme en el pavimento después de caer de su moto, en el sector de Plaza Inter
Con tremenda suerte corrió el motociclista Jean Real Hurtado, de 18 años, al perder el control de su vehículo de dos ruedas placas M 310-776 la madrugada de este sábado y resultar con golpes leves, en las inmediaciones de la rotonda de Plaza Inter una cuadra al sur.
El joven , habitante del barrio Rubén Darío, medio pudo dar su nombre porque se encontraba en completo estado de ebriedad y tras quedar tendido en el pavimento hasta se dio su dormidita como si estaba plácidamente en su cama y completamente ajeno al peligro que acaba de enfrentar.
Para dicha de Jean Real llevaba el caso puesto y le salvó la vida sufriendo solo quemaduras de fricciones en piernas y brazos.