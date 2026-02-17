Jinotegano se mata al estrellarse en moto contra una valla metálica en Pantasma

El ciudadano Joklin Palacios de 35 años, murió debido a las graves lesiones que sufrió al perder el control de su motocicleta en una curva, salirse de la vía e impactar contra una valla metálica, ayer martes.

La tragedia vial ocurrió en el sector de la Zompopera jurisdicción del municipio de Santamaría de Pantasma, en Jinotega.

En un intento por salvar la vida del motociclista Palacios, buenos samaritanos lo trasladaron al hospital de Pantasma, donde se rindió a la muerte, a pesar de los cuidados médicos. Y la Policía de tránsito investiga el caso.