Jinotegano recibe lluvia de patadas por negarse a seguir bebiendo guaro en Wiwilí

En tremendo clavo está metido Alexander Flores López, de 21 años, quien agredió a patadas a su “disque amigo” Eney García Bellorín, de 23, en la comarca Pedernales, ubicada en Wiwilí, Jinotega.

Lugareños dijeron que los involucrados estaban tomando licor, situación en la que Alexander le 100 córdobas a Eney para que fuera a comprar otra “pacha de guaro”.

El afectado le dijo a su pofi que “se sentía pegado” y no iba a seguir tomando, por lo cual Alexander se le abalanzó como “toro furioso” y lo atacó sin piedad.

El lesionado fue trasladado “magullado” al centro de salud de la zona.

En tanto, Eney García Bellorín fue capturado minutos después cuando seguía “empinando” el codo con otros sujetos.

