Jinotegano que desapareció tras viajar al sector de la gallera en Tipitapa fue encontrado asaltado y golpeado

Gracias a Dios está dando la familia del jinotegano Noe Gerardo Montenegro Chavarría, de 36 años, quien fue hallado con vida, tras haber desaparecido desde el pasado viernes 2 de enero.

Noe Gerardo Montenegro Chavarría, de 36 años

Hermanas de Noe publicaron una nota de agradecimiento en la que afirman que “Noe fue encontrado muy golpeado y despojado de sus pertenencias, pero los daños materiales son secundarios, la vida es el mayor regalo”.

La familia agradeció profundamente cada oración, cada mensaje, cada palabra de aliento y a todos los que se unieron a la búsqueda, y explicaron que por respeto y seguridad no pueden brindar más detalles.

Se limitaron a decir que “Fue víctima de la violencia de delincuentes, pero el Señor con sus ángeles nunca lo abandonó…nuestro eterno agradecimiento a la familia que lo asistió, así como al equipo de la Policía Nacional y los bomberos…”.

Noe Montenegro salió de su casa en el barrio La Curva, de Jinotega, desde al mediodía del viernes 2 de enero y ya no se supo más de él.

Noé dijo que iba a Tipitapa al sector la gallera de esa localidad, a donde acudió al funeral de un tío. Algunas personas también informaron que después lo vieron en Sébaco, sucio y golpeado y aparentemente no andaba bien de la mente.

Fue a raíz de las pistas y el apoyo de la población en conjunto con las autoridades que finalmente la familia pudo localizar a su ser querido, quien ya está recibiendo la atención necesaria.

