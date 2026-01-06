Jinotegano que desapareció tras viajar al sector de la gallera en Tipitapa fue encontrado asaltado y golpeado

Por Jonathan Morales
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Gracias a Dios está dando la familia del jinotegano Noe Gerardo Montenegro Chavarría, de 36 años, quien fue hallado con vida, tras haber desaparecido desde el pasado viernes 2 de enero.

Noe Gerardo Montenegro Chavarría, de 36 años
Noe Gerardo Montenegro Chavarría, de 36 años

Hermanas de Noe publicaron una nota de agradecimiento en la que afirman que “Noe fue encontrado muy golpeado y despojado de sus pertenencias, pero los daños materiales son secundarios, la vida es el mayor regalo”.

La familia agradeció profundamente cada oración, cada mensaje, cada palabra de aliento y a todos los que se unieron a la búsqueda, y explicaron que por respeto y seguridad no pueden brindar más detalles.

Se limitaron a decir que “Fue víctima de la violencia de delincuentes, pero el Señor con sus ángeles nunca lo abandonó…nuestro eterno agradecimiento a la familia que lo asistió, así como al equipo de la Policía Nacional y los bomberos…”.

Noe Montenegro salió de su casa en el barrio La Curva, de Jinotega, desde al mediodía del viernes 2 de enero y ya no se supo más de él.

Noé dijo que iba a Tipitapa al sector la gallera de esa localidad, a donde acudió al funeral de un tío. Algunas personas también informaron que después lo vieron en Sébaco, sucio y golpeado y aparentemente no andaba bien de la mente.

Fue a raíz de las pistas y el apoyo de la población en conjunto con las autoridades que finalmente la familia pudo localizar a su ser querido, quien ya está recibiendo la atención necesaria.

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