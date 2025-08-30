Jinotegano muere en Managua tras impactar en moto contra una camioneta

En un hospital capitalino murió anoche Herson Ernesto Altamirano Velásquez, de 25 años, quien sufrió severas lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en Jinotega.

El accidente ocurrió el jueves, en la comunidad Las Pilas, localizada en el kilometro 153 de la carretera vieja de Matagalpa a Jinotega.

Herson Altamirano se desplazaba a exceso de velocidad en la moto marca Bajaj, color rojo cuando invadió carril e impactó de frente con la camioneta Toyota, color celeste, conducida por Francisco Martínez Castro, de 47 años.

A causa del impacto el motociclista sufrió trauma craneal severo y fuertes lesiones en el tórax que obligaron a aplicarle ventilación mecánica.

Inicialmente fue atendido en el Hospital Victoria Motta y debido a su condición grave fue trasladado a un centro asistencial en Managua donde terminó rindiéndose ante la muerte.

Herson Ernesto Altamirano era originario de Santa Carmela, Jinotega y al momento del violento accidente se dirigía hacia su centro de labores.