Jinotegano casi mata a su hermano al darle broma pesada mientras bebían guaro

Una broma fuera de lugar casi se convierte en tragedia en el municipio de Pantasma, en el departamento de Jinotega, cuando Bismarck Zelaya Cruz, de 19 años, intentó acabar con la vida de su hermano, Isidro Ramos Zelaya, de 24.

Al momento del incidente ambos consumían licor en un taller de mecánica cuando la broma subida de tono desató una fuerte discusión.

Bismarck perdió el control en medio de su ira tomó un machete y atacó a su propio hermano, provocándole heridas que pudieron ser fatales.

