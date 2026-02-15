Jinotega: Motociclista pierde la vida atropellado por camioneta en Pantasma

Elder Raúl Rugama, de 34 años, murió en el centro de salud Adelina Ortega, de Pantasma, Jinotega, minutos después de accidentarse en motocicleta, en la comarca de Wale.

Accidente fatal en Santa María de Pantasma: un muerto

La fatalidad ocurrió la noche del sábado, cuando Elder Raúl se desplazaba en una moto roja presuntamente a exceso de velocidad.

Al llegar a una curva en la comarca de Wale, invadió el carril contrario y se estrelló de manera frontal contra la camioneta placa JI 15-512.

A causa del impacto, el salió proyectado hacia el vidrio delantero de la camioneta, sufriendo las lesiones que le causaron la muerte.

En tanto, la camioneta involucrada en el accidente, terminó con la parte frontal y el vidrio delantero desbaratado.