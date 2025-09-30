Investigación policial confirma que niño murió arrollado por autobús en Sumubila, Puerto Cabezas

Tras realizar las investigaciones correspondientes, la Policía Nacional confirmó que el pequeño Meykin Oswaldo Barba Jarquín, de 4 años de edad, murió tras resbalar y caer bajo las llantas de un bus que cubre la ruta Columbo – Bilwi, en el Caribe Norte.

La desgracia sucedió a las 8 y 10 minutos de la mañana de ayer lunes en la comunidad de Sumubila, en el municipio de Puerto Cabezas, donde Meykin Oswaldo corría de manera imprudente a un costado de la vía, y al resbalar, cayó y fue a parar bajo las llantas del autobús.

El vehículo de transporte colectivo marca Internacional, multicolor, placa RN 241, era conducido por Lugerio Centeno Cruz, de 52 años de edad, quien se encontraba sobrio y no se percató que el pequeño iba corriendo a un lado del bus, siguiendo a su mamá Luz Marina Jarquín.

Doña Luz Marina relató que a las 7 y media de la mañana se fue a buscar el bus, luego de dejar a su hijito encerrado en la casa con su abuela, pero el pequeño se salió y al irse detrás de ella, ocurrió la desgracia.

