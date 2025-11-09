Infarto mata a futbolista en campo de juego de Jinotepe

Victima de un potente infarto murió este domingo el señor Mauricio José Aguirre Velázquez, de 30 años, mientras estaba jugando futbol en un campo de la ciudad de Jinotepe, en el departamento de Carazo.

Familiares de Mauricio José dijeron que el hombre estaba jugando futbol cuando de pronto se desplomó y se puso rígido y morado, por lo cual lo llevaron de inmediato al Hospital Regional Santiago de Jinotepe, en donde fue declarado muerto.

Mauricio José Aguirre Velázquez habitaba en el barrio El Cepad, en la ciudad de Jinotepe, donde se realiza la vela y saldrá su cortejo fúnebre hacia el cementerio municipal.