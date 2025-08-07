Infarto cardíaco le arrebata la vida a tomador en un barrio de Mina El Limón

El ciudadano Elyin Josué Urbina Flores, de 35 años, fue encontrado sin vida a causa de un paro cardíaco en el barrio Rigoberto López Pérez, en Mina El Limón, municipio de Malpaisillo, departamento de León.
Habitantes del barrio dijeron que Urbina Flores era tomador consuetudinario y desde horas temprano lo vieron embrocado en una silla plástica, y al ver que no se movía llamaron a las autoridades.
Cuando los agentes policiales llegaron al lugar y trataron de levantarlo se percataron que ya no era de este mundo, en tanto expertos forenses confirmaron que falleció a causa de un infarto agudo al miocardio.
Al ver que ningún familiar llegó a reclamar el cuerpo, los vecinos del sector se encargaron de darle sepultura al cuerpo.