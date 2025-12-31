Infarto cardíaco le arrebata la vida a poblador de La Dalia, en el último día del 2025

El señor Aristeo Ernesto Zeledón González, de 53 años, fue alcanzado por la muerte la mañana de este miércoles cuando viajaba a bordo de un bus de transporte que se dirigía del municipio de La Dalia a la ciudad de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que don Aristeo viajaba sentado cuando de pronto lo vieron llevarse las manos al pecho y hacer gestos de dolor, tras lo cual quedó inmóvil en el asiento.

Con intenciones de que le brindaran auxilio médico, personas que iban en el vehículo de transporte decidieron llevarlo al hospital primario de La Dalia, pero al llegar confirmaron que ya no tenía los signos vitales.

El cuerpo fue dejado en la morgue del centro hospitalario en espera de ser entregado a sus familiares quienes, en lugar de celebrar, esta noche tendrán una reunión de luto y dolor.