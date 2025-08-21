Infarto cardíaco apaga vida de hombre de la tercera edad en Managua

En emergencias del hospital Manolo Morales Peralta se rindió a la muerte, don Mario José Jarquín Palacios de 80 años de edad, a causa de un letal infarto cardíaco que le sorprendió la tarde de este jueves.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que en cuanto don Mario José empezó a sentirse mal de la presión y a quejarse de dolor en el pecho, sus familiares lo trasladaron de su casa ubicada en el barrio Francisco Salazar, al centro hospitalario, sin embargo, falleció.

El cuerpo del infortunado hombre fue entregado a sus familiares, quienes se dispondrán a velarlo y posteriormente, le darán el último adiós.

En las últimas horas, también falleció en el hospital Manolo Morales Peralta, el capitalino, Mercedes Danilo Cerda Román de 73 años, a causa de fallas multiorgánicas. Su cuerpo ya fue reclamado por sus parientes para sus honras fúnebres.