Indigente queda resquebrajada tras lanzarse desde un puente en la ciudad de Matagalpa

Con fracturas y golpes en distintas partes resultó una mujer de identidad desconocida de unos 50 años de edad, tras lanzarse desde el puente La Hielera, en la ciudad de Matagalpa, la mañana de este viernes.

La lesionada fue auxiliada por miembros de la Cruz Blanca quienes la trasladaron al Hospital Regional César Amador Molina, para que le brindaran la atención médica necesaria.

Pobladores de la zona indicaron que la mujer es indigente, se desconoce de donde es originaria y ni siquiera puede decir cuál es su nombre.

El área de servicio social del hospital César Amador Molina solicitó que si alguien conoce a la familia de la mujer, favor les comuniquen que ella se encuentra ingresada en ese centro asistencial en Matagalpa.

