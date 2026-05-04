Indigente fallece atropellado por motociclista en Matagalpa

De manera casi inmediata falleció el indigente Juan Agustín Méndez, de 59 años, al ser atropellado por una motocicleta en Matagalpa.

La fatalidad se suscitó a las 5:30 de la mañana de este lunes cuando el señor Méndez cruzó la vía en estado de ebriedad del puente El Ocote cien metros al Oeste en la comarca Las Piedrecitas, en el municipio de Matagalpa.

La moto marca Génesis color negro era conducida por Gerson Antonio García, quien no pudo evitar impactar al indigente debido a que este se lanzó a la carretera de manera repentina.

