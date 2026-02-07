Incendios causan destrozos en dos viviendas en Tipitapa y Nueva Segovia

Cuantiosos daños materiales ocasionaron las lenguas de fuego durante un incendio que la mañana de este sábado se registró en la casa de la señora Yamileth Castillo Martínez, en el municipio de Tipitapa.

Cazadores de noticias detallaron que la vivienda está localizada en el barrio El Trapiche, a donde se movilizaron miembros de los Bomberos Unidos de La Perla para evitar que las leguas de fuego se extendieran.

Las autoridades y los bomberos, en coordinación con compañeros de la Unidad de Victoria Francisco Arauz Pineda investigan las causas del siniestro que dejó prácticamente en la calle a la familia de doña Yamilet Castillo.

Por otra parte, el incendio causado por un cortocircuito arrasó con casi todos los bienes de valor en una casa ubicada en el barrio Martha Quezada, en Wiwili, Nueva Segovia, la mañana de este sábado.

La vivienda afectada era propiedad de José Antonio Valdivia quien, junto a su familia, quedó prácticamente con una mano atrás y otra adelante, a causa del repentino siniestro.