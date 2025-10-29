Incendio provoca pérdidas cuantiosas en bodega de artículos plásticos, en barrio Costa Rica

Bomberos Unidos trabajaron más de dos horas para sofocar un incendio en la bodega de artículos plásticos Bodden, ubicada en el barrio Costa Rica, en Managua.

El local pertenece al ciudadano John Armando Bodden, de 36 años, quien guardaba todo tipo de artículos plásticos que luego comercializaba en su negocio en el mercado Oriental.

Las llamas arrasaron con baldes, panas, picheles y sillas plásticas de distintos tamaños.

El Comisionado Jorge Viera, de la Dirección General de Bomberos, especificó que al punto se desplazaron 12 medios y 50 fuerzas bomberiles.

También destacó que la altura de la bodega y sus paredes de concreto evitaron que las llamas se extendieran a las viviendas aledañas.

Al sitio llegaron trabajadores del John Armando Bodden quienes lograron sacar algunos productos plásticos antes que fueron consumidos por el fuego.

Bomberos Unidos y la Policía Nacional investigan las causas que provocaron el incendio.