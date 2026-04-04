Incendio devora una casa en Jinotega, pérdidas sobrepasan los 100 mil córdobas

Un voraz incendio consumió en gran totalidad la vivienda de la señora María Concepción Morán, situada en la comunidad Los Limones del municipio de Santamaría de Pantasma, en Jinotega, la tarde de este sábado.

Las llamas devoraron una cama, dos roperos, granos básicos, ropa y zapatos, enseres domésticos, todo valorado en unos 125 mil córdobas.

Tu Nueva Radio Ya conoció de forma preliminar que el fuego se originó en la cocina de la vivienda, luego que quedaran brasas encendidas en un fogón de leña, lo que provocó la propagación del fuego.