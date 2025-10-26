Incendio destruye vivienda de testigo de jehová que salió a predicar la palabra de Dios, en Managua

Un voraz incendio acabó con la vivienda del testigo de Jehová, Miguel Leopoldo Joaquín Barahona, de 67 años, en Villa Venezuela, Managua.

El hecho ocurrió la mañana de hoy domingo, mientras don Miguel Leopoldo y otros dos hermanos en la fe andaban predicando cerca de su vivienda.

En el inmueble, que también funciona como taller de refrigeración, fue rescatada con vida una perrita, que es la única compañía de don Miguel.

El afectado aseguró que siempre que sale a predicardesconecta todos los electrodomésticos, por lo que no sabe qué originó las llamas dentro de la casa.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos, quienes evitaron que el incendio se propagara a las casas aledañas.