Incendio destruye parcialmente vivienda en San Fernado, Nueva Segovia

Al mediodía del pasado martes, miembros de los Bomberos Unidos atendieron y lograron controlar un incendio en una vivienda ubicada en la comunidad Achuapa, en San Fernando, Nueva Segovia.

La vivienda, propiedad de María Estela López Melgara de 39 años, sufrió la combustión parcial de su estructura, la cual estaba hecha de paredes de adobe, techo de zinc, estructura de madera y piso de tierra.

El incendio se debió a una negligencia ya que la propietaria dejó una candela encendida sobre una mesa de madera y al caer sobre una cama ubicada al costado norte de la vivienda, dio inicio a la combustión.

Afortunadamente, no hubo afectación a la vida humana. Sin embargo, las pérdidas materiales incluyen la quema de una mesa de madera, una silla plástica, un equipo de sonido, una cama, ropa y granos básicos.

La rápida acción de Bomberos Unidos permitió controlar la emergencia, evitando que el fuego se propagara.

