miércoles, agosto 13, 2025
Sucesos

Incendio consume negocio de autopartes en Estelí

Por Quique GonCan
La tarde de este miércoles, un incendio se registró en el negocio Autopartes Miranda, ubicado cerca de la gasolinera Shell en Estelí. Brigadas municipales de rescate, bomberos y agentes policiales llegaron rápidamente al lugar, establecieron un perímetro de seguridad y trabajaron para sofocar las llamas.

El local, propiedad de José Miranda Medina, se encontraba cerrado al momento del siniestro. Testigos indicaron que el fuego inició repentinamente. Las autoridades, junto a pobladores que se acercaron para colaborar, retiraron llantas, aceites y otros materiales inflamables con el fin de evitar que el incendio se expandiera a negocios cercanos.

Tras varios minutos de labores, el fuego fue controlado. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

