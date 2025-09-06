type here...
Incendio arrasa con vivienda y bienes de un trabajador de Enacal, en Estelí

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un hecho lamentable ocurrió la mañana de este sábado en la zona Este de la ciudad de Estelí, donde se quemaron por completo una casa, un automóvil y todos los bienes del señor José Evenor Mendoza.

El siniestro ocurrió en el barrio Vistas Estelianas donde José Evenor y su familia quedaron sólo con la ropa que andaban puesta.

Al lugar se presentaron pobladores, trabajadores, bomberos, policías y socorristas de la Cruz Blanca quienes trabajaron en la extinción del incendio para evitar que se propagara a viviendas vecinas.

Las autoridades correspondientes investigan las causas y origen que provocaron el incendio.

El afectado trabaja como operador de retroexcavadora para ENACAL y ahora se encuentra sumamente preocupado al no contar con los recursos para poder reconstruir su vivienda y reponer sus pertenencias.

