Imprudencia casi le cuesta la vida a pasajeros de camioneta arrastrada por corriente de un río en Carazo

A punto de morir ahogados estuvieron los pasajeros de una camioneta color gris, doble cabina, marca Hilux que fue arrastrada por las fuertes corrientes de un río, en el municipio de La Conquista en el departamento de Carazo, la noche de este jueves.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el conductor de la camioneta, cometió la imprudencia de tratar de cruzar el caudal, exactamente, en el cruce del río El Encierro.

Los habitantes de la zona al percatarse del incidente alertaron a la Policía Nacional y miembros de los Bomberos, quienes se desplazaron al lugar para rescatar a las personas que viajaba en la camioneta, que en el vidrio trasero tiene la frase: “Si Dios conmigo, quien contra mí”.

En los últimos días, gran parte del territorio nacional ha sido azotada por fuertes aguaceros, principalmente, en horas de la noche.