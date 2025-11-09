Imprudencia de caminar ebrio al centro de la vía manda al otro mundo a poblador de Ticuantepe

El ciudadano Heiner Eliezer Mendieta Hernández, de 32 años, se rindió a la muerte la tarde del sábado, 13 días después de ser atropellado en una calle de la comarca Veracruz, localizada en el municipio de Ticuantepe, departamento de Managua.

Según las investigaciones, la noche del domingo 26 de octubre, Heiner Eliezer bajo los efectos del licor, cometió la imprudencia de caminar al centro de la vía a lo largo de varios metros.

En la acción fue atropellado por la moto placa M 291-063 que conducía Jonathan Ruiz Morales, de 22 años.

A causa del impacto, Mendieta Hernández sufrió una fractura en el cráneo y lesiones graves en órganos internos, por lo cual fue trasladado al hospital Manolo Morales Peralta, de Managua, donde falleció.

