Identifican a señor que murió arrollado frente a Aduana, en Managua

En el Instituto de Medicina Legal fue identificado y reclamado, la mañana de ayer miércoles, el cuerpo del ciudadano Leonardo Antonio Narváez Baltodano, de 62 años, quien murió arrollado por un bus el pasado martes.

Tragedia vial en Managua: muere ciudadano arrollado

La fatalidad sucedió frente a la Aduana del Aeropuerto Augusto C Sandino, en el kilómetro 10 de la carretera Panamericana Norte, en Managua, donde Narváez fue impactado por un bus que cubre la ruta 266.

La tragedia vial ocurrió cuando el infortunado cruzaba la vía y fue golpeado con la parte frontal derecha de la unidad de transporte.

Walter Mauricio Picado Ríos, de 30 años, conductor del bus placas M 4185, dijo que la víctima se cruzó la vía sin darle tiempo de esquivarlo, ocurriendo la desgracia.

El desventurado habitaba en el barrio Monte Fresco, kilómetro 11 de la carretera Norte en Managua.

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