Identifican a miskito hallado asesinado en comunidad Ulwas, en Waspam, Caribe Norte

Como Brendano Maijin Crawford Webster, de 35 años, fue identificado el miskito encontrado asesinado en la comunidad Ulwas, municipio de Waspam, Caribe Norte, la tarde del jueves.

Lugareños indicaron que Crawford Webster fue ultimado por desconocidos que le provocaron múltiples heridas principalmente en el rostro, al atacarlo con armas blancas.

El hallazgo fue hecho en un caño localizado a unos 4 kilómetros al Este del casco urbano de la comunidad de Ulwas, por vecinos de la zona que pasaban por el sitio hacia sus casas.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional para las investigaciones y dar con el paradero de los responsables del crimen de Brendano Maijin Crawford Webster.