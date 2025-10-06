Hospitalizan a motorizado que se estrelló contra un caballo en León

Con un trauma de tórax y una fractura en la pierna izquierda resultó el motociclista Fabián Álvarez Rosales, de 18 años, al estrellarse contra un caballo que se le atravesó en la vía.

El accidente ocurrió en la comarca Chacraseca, en el municipio de León, de donde el lesionado fue trasladado al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad universitaria.

Otro accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 41 de la carretera al municipio de Dolores, en el departamento de Carazo, donde el joven Néstor López García, de 31 años, resultó con una herida abierta en la cabeza.

El peatón caminaba a un lado de la vía cuando fue impactado por el motociclista Denis Blandino Chávez, de 41 años, quien a su vez terminó estrellándose contra el carro que manejaba Marvin González Bojorge, de 41 años.

El lesionado fue trasladado al hospital Regional Santiago, en Jinotepe, Carazo.

