Hombre termina hospitalizado tras violento ataque en la vía Pública, en Jinotega

En el hospital Victoria Mota de Jinotega fue atendido Rafael Antonio Rivera Pérez, de 38 años, luego de ser golpeado en el rostro por Hosman Sevilla.

Rafael Antonio dijo que al momento del ataque se encontraba en la vía pública cuando Hosman sin mediar palabras se acercó y sin mediar palabra lo golpeo.

Testigos del hecho aseguraron que el ataque fue tan repentino que nadie logró intervenir a tiempo.

La Policía se encuentra en búsqueda del agresor, quien se dio a la fuga tras la violenta agresión.

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