Hombre se queda a pie al incendiarse su moto en la rotonda La Virgen en Managua

Sin su medio de trabajo se quedó al mediodía de este sábado un joven que prestaba servicios de delivery, luego de que su motocicleta tomó fuego repentinamente en la rotonda La Virgen, en Managua.

El pobre hombre fue sorprendido por el fuego que inició aparentemente por una fuga en la manguera de gasolina y su máquina quedó inservible debido a que tuvo que lanzarse de la misma y alejarse para proteger su vida.

Personas que presenciaron el hecho criticaron la falta de solidaridad de los conductores de autos que pasaban por el sector, quienes fueron incapaces de solidarizarse y ayudarle a apagar las llamas con sus extintores.

Se desconoce si la moto era propia, alquilada, si la estaba debiendo o si era prestada, lo cierto es que ahora el hombre tendrá que redoblar esfuerzos para poder seguir adelante, ya que lo que le quedó de la moto sólo es chatarra.

