Hombre se priva de su existencia mediante la asfixia mecánica en el barrio 18 de mayo en Managua

Al mediodía de este viernes fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de apellidos Urbina Saavedra, de 44 años de edad, en un predio baldío localizado en el barrio 18 de mayo, distrito V de Managua.

Hallan cuerpo de hombre en Managua: suicidio confirmado

El cadáver se encontraba en estado de descomposición al pie de un árbol, de donde fue la Bloquera Briones siete cuadras al Sur y una al Oeste, a donde se presentaron miembros de los bomberos y la Policía Nacional.

Al lugar del hallazgo también llegaron expertos forenses quienes tras revisar el cuerpo determinaron que el infortunado se privó de la vida mediante la asfixia mecánica por ahorcamiento y descartaron mano criminal.



