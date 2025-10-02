Hombre reportado como desaparecido es hallado sin vida en Villa El Carmen, Managua

Consternados se encuentran familiares de William Hernández de 39 años, quien fue encontrado sin vida, en los predios de una finca situada en el kilómetro 22 de la carretera vieja a León, jurisdicción de Villa El Carmen, Managua.

Tu Nueva Radio Ya conoció que William, salió de la casa de su pareja sentimental en la comunidad El Quebracho, kilómetro 34 de la carretera vieja a León hacía el barrio Tierra Prometida en Managua, el pasado 24 de septiembre.

“Desde esa fecha no supimos más de él, hasta ayer que nos llamaron para decirnos que había sido encontrado sin vida y su cuerpo estaba en Medicina Legal, donde van a determinar las causas de su deceso”, dijo una pariente.

El caso es investigado por las autoridades de la Policía Nacional.